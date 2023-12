Probleme im Augsburger Netz: Go-Ahead wütet gegen die Deutsche Bahn

Go-Ahead hat vor einem Jahr den Betrieb in großen Teile des Netzes um Augsburg übernommen. Doch die Infrastruktur sei "heruntergewirtschaftet".

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead, das vor einem Jahr große Teile des Regionalverkehrs rund um Augsburg übernommen hat und immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat, kritisiert jetzt die DB Netz in außergewöhnlich heftiger Form. Die Netzsparte der Deutschen Bahn ist zuständig für die Infrastruktur wie Gleise und Signale.

„Wir betreiben seit einem Jahr das Augsburger Netz. Seither hatten wir dort 120 teils sehr komplexe Baumaßnahmen und konnten nur zwei Monate im regulären Fahrplan fahren – damit waren wir jetzt zehn Monate im Baustellenmodus, mit ständig wechselnden Veränderungen", so Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini am Donnerstag. Häufig werde man von der DB Netz in letzter Minute über Baustellen informiert, was zulasten der Fahrgäste gehe. Go-Ahead müsse sich in der Folge für Verspätungen und Zugausfälle entschuldigen, die auf das Konto der DB Netz gingen.

Fahrgäste bekommen Probleme im Augsburger Netz zu spüren

Besonderen Ärger gibt es aktuell auf der Strecke Augsburg-Donauwörth. Dort herrschte in diesem Jahr über Monate kein Verkehr, weil die DB baute. Allerdings hatten auch die Verantwortlichen bei Go-Ahead ihren Anteil, weil sie in den Wirrungen der Betriebsaufnahme vor einem Jahr mit den defekten Zügen die entsprechende Ankündigung der DB übersahen. Doch auch danach herrschte Unklarheit, wie lange Pendler noch mit Baustellen zu kämpfen haben – nur dass noch welche kommen, war klar. Zuletzt verlängerte die DB kurzfristig die Baustelle in Meitingen. Sie sollte am 4. Dezember zu Ende sein, jetzt ist sie bis 19. Januar verlängert.

Go-Ahead habe erst eine Woche vorher erfahren, welcher Fahrplan ab 19. Dezember möglich ist, sagt Amini. "Die Fahrgäste sind sauer – und das völlig zu Recht. Und ich bin es auch. Das ist an Rücksichtslosigkeit kaum noch zu überbieten und setzt den letzten Monaten die Krone auf", schimpft er. Er frage sich, wie es kommen könne, dass man wenige Tage vor Ende einer geplanten dreieinhalbwöchigen Bauzeit nicht wissen könne, dass man sie um sechseinhalb Wochen verlängern müsse. Von der DB Netz gebe es seit Jahren "große Ankündigungen und leere Versprechen" zu hören. "Aber letztlich übernimmt dieses Unternehmen keine Verantwortung, duckt sich weg, und dann werden meine Kolleginnen und Kollegen in Uniform am Bahnsteig von aufgebrachten Fahrgästen beschimpft."

Zugverkehr: Go-Ahead geht auf Konfrontation zur Deutschen Bahn

Am holprigen ersten Jahr war allerdings nicht nur die Deutsche Bahn schuld. Go-Ahead hatte im ersten halben Jahr teils mit erheblichen Ausfallquoten zu kämpfen. Die strengen Temperaturen vor einem Jahr sorgten – wenige Tage nach dem Start – für einen Zusammenbruch des Verkehrs, weil die Siemens-Triebwagen aufgrund eines Defekts ihre Stromabnehmer nicht mehr heben konnten. Im Sommer gab es erneut Probleme, nachdem eine defekte Oberleitung auf der Strecke nach München die Stromabnehmer beschädigte. Die Problemstelle wurde erst nach einigen Tagen gefunden und repariert. Aber auch Go-Ahead hat Probleme: 23,6 Prozent der in den ersten acht Monaten ausgefallenen Fahrten sind auf Personalmangel zurückzuführen. Das ergab zuletzt eine Anfrage des Landtags-Abgeordneten Max Deisenhofer (Grüne). Schon zum Betriebsstart war klar, dass über mehrere Monate nicht alle vom Freistaat gewünschten Züge fahren können, weil Go-Ahead bei der Lokführerausbildung nicht hinterherkam.

Lesen Sie dazu auch

Aus der Stellungnahme des Verkehrsministeriums auf Deisenhofers Anfrage geht auch hervor, dass die Pünktlichkeit mäßig ist. Sie lag in der Spitze bei 86,8 Prozent im März, allerdings gab es mehrere Monate, in denen weniger als 80 Prozent der Züge pünktlich waren. Der Vorgängerbetreiber DB-Regio mit dem Fuggerexpress schnitt in der Regel besser ab, auch bei der Zahl der Zugausfälle. Man habe mit Go-Ahead einen Plan vereinbart, damit ein zuverlässiger Betrieb im Augsburger Netz sichergestellt ist. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte im Frühjahr sowohl Go-Ahead als auch DB Netz in die Pflicht genommen, das ihrige zu tun, um die Probleme in den Griff zu bekommen.