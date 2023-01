Projekt: Bürger sollen mit der Stadt chatten können

Augsburger sollen künftig mit der städtischen Verwaltung chatten und Termine vereinbaren können. Wie der sogenannte AuxBot funktionieren wird.

Wie beantrage ich einen neuen Reisepass? Welche Dokumente brauche ich für eine Aufenthaltserlaubnis? Viele Augsburgerinnen und Augsburger benötigen täglich Informationen von der Stadt. Bislang müssen sie in der zuständigen Dienststelle anrufen oder sich durch die städtische Webseite klicken, um Antworten zu finden. Bald soll es noch eine weitere, einfache Kontaktmöglichkeit geben. Bürger werden mit der Verwaltung automatisiert chatten können. Weichen dafür werden in einem gemeinsamen Projekt mit der Hochschule gestellt: "AuxBot" verspricht mehrere Vorteile für Nutzer.

"Als Kunde kann man heute auf zahlreichen Webseiten die Dienste von Chatbots in Anspruch nehmen", erklärt Professorin Claudia Reuter, beispielsweise bei Versicherungen. Bei der Stadtverwaltung in Augsburg sei das aber noch nicht möglich, obwohl das Online-Angebot für Bürger insgesamt ausgebaut wurde. Bald soll der sogenannte AuxBot kommen und es Bürgern und Bürgerinnen noch leichter machen, Services der Bürgerbüros und Informationen von verschiedenen städtischen Dienststellen zu erhalten.

Das Chatten mit Augsburger Verwaltung soll besonders einfach sein

Ein studentisches Team der Hochschule Augsburg hat zusammen mit städtischen Experten der Hauptabteilung für Kommunikation und dem Amt für Digitalisierung ein Konzept zum Chatten entwickelt. Die Informatikstudierenden Simon Mayer, Koray Konhäuser und Claudia Strehler identifizierten zunächst potenzielle Anwendungsfälle und analysierten verfügbare Technologien. Dann erstellten sie eine detaillierte Marktanalyse und gaben konkrete Umsetzungsempfehlungen für die Stadt.

Masterstudenten der Informatik an der Hochschule helfen bei der Realisierung des Angebots mit: Simon Mayer, Koray Konhäuser und Claudia Strehler. Foto: Eva Maria Knab

Die Idee ist, dass auch weniger versierte Online-Nutzer rund um die Uhr Informationen beim Chatbot abrufen können – also über ein automatisiertes Computerprogramm. Der Chat soll einfacher sein als das Klicken durch die städtische Webseite. Er soll in verschiedenen Sprachen funktionieren und das zugehörige Symbol schon auf der Startseite gut aufzufinden sein. Der Gesprächspartner am anderen Ende ist kein realer Mensch, sondern ein automatisiertes Computerprogramm. Im ersten Schritt ist geplant, dass Bürger über Chat verschiedene städtische Online-Services erreichen und dort Termine vereinbaren oder auch Freizeitangebote abrufen können. Mit dem künftigen Angebot will die Stadtverwaltung noch besser erreichbar sein, Mitarbeiter an Hotlines entlasten, Wartezeiten für Bürger verkürzen und außerdem Informationen in mehreren Sprachen anbieten.

Der Start wird noch in diesem Jahr angestrebt

Für die technische Umsetzung gebe es mehrere gute Anbieter am Markt, sagen die am Projekt beteiligten Experten. Die Studierenden haben sieben infrage kommende Firmen im deutschsprachigen Raum analysiert und davon drei empfohlen, die die Anforderungen in Augsburg am besten erfüllen. Ziel sei, das Chatangebot möglichst noch in diesem Jahr einzuführen. Die Empfehlungen der Studierenden sollen in die Realisierung einfließen, außerdem die Erfahrungen, die andere Kommunen mit solchen Angeboten machen.

