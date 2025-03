36 Mal ein Neuanfang: Wie ein Wohnprojekt Menschen Perspektiven eröffnete

Wer in den Westendorfer Weg will, muss weit in den Augsburger Norden fahren. In Oberhausen, südlich der Kläranlage, liegt die kleine Seitenstraße. Dort, nahe der Stelle, wo die Wertach in den Lech fließt, hat die Stadt gebaut. Im ehemaligen Fischerholz sind 36 Wohnungen entstanden. Sie wurden vergangenen Sommer an Menschen vermietet, die auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance gehabt hätten. Bei vielen flossen Trägen, als sie ihre Zusage erhielten, sagt Julia Hüther vom Amt für Wohnbauförderung und Wohnen. Es sind Augsburger, die teils seit Jahren vom städtischen Wohnbüro betreut werden: Obdachlose, Geflüchtete, Menschen mit Suchterkrankungen … Sieben Wohnungen wurden nach einem Punktesystem vergeben - 200 Bewerbungen waren eingegangen. Monate später ist aus den Bewohnern eine Gemeinschaft geworden.

Miriam Zissler

Augsburg

Wohnprojekt