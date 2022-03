Projekte bleiben liegen: Gögginger drängen auf Sanierung der Aurnhammer-Straße

Plus In dem Stadtteil herrscht Unmut, weil die Stadt Augsburg Projekte angekündigt, aber nicht umgesetzt hat. Doch ein zentrales Vorhaben soll bald begonnen werden.

Aus Göggingen kommt jetzt erneut Druck gegenüber der Stadt, die Sanierung der Bgm.-Aurnhammer-Straße anzugehen. Auf Ankündigungen der Stadt erfolgte in den vergangenen Jahren zumeist nicht viel Aktivität, ärgert sich der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Organisationen, Joachim Wetzenbacher. Das deutlichste Beispiel sei die "Neugestaltung der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße", das nach intensiver Bürgerbeteiligung vor sich hin dümpelt.