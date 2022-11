Promillereiche Fahrten enden mit Anzeigen

Drei Mal war am Wochenende in Augsburg nach einem Alkoholtest die Fahrt beendet.

Drei Mal stoppten am Wochen Polizeibeamte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die alkoholisiert unterwegs waren. In der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr wurde bei einer 41-Jährigen an der Jakoberwallstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Autofahrt war für sie beendet, sie erwartet eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Nur eine halbe Stunde später wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer an der Gögginger Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer an der Stuttgarter Straße kontrolliert. Nachdem er ebenfalls nach Alkohol roch, wurde ein Test durchgeführt. Das Ergebnis: rund zwei Promille. Der 34-Jährige erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (ziss)