Prorussische Gedenkdemo in der Innenstadt mündet in Auseinandersetzung

Der 9. Mai ist russischer Feiertag zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Am Rand einer Kundgebung in Augsburg kommt es zu einer Gegen-Demo – zwei Menschen werden verletzt.

Am Rand einer prorussischen Demonstration ist es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten gekommen. Anlass der Kundgebung war der 9. Mai, der in Russland als "Tag des Sieges" der Sowjetunion über Nazi-Deutschland begangen wird. Als sich die etwas mehr als 100 Personen am Rathausplatz versammelten, beleidigte ein unbeteiligter Passant die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und versuchte, einem Mann eine Fahne zu entreißen. Dieser reagierte nach Polizeiangaben mit einem Faustschlag, wodurch er sich selbst an der Hand und den Passanten im Gesicht verletzte. Die Polizei ermittelt nun gegen den Passanten unter anderem wegen Beleidigung.

Am Rand einer Pro-Russland-Demo kam es am Dienstagnachmittag in der Augsburger Innenstadt zu körperlichen Auseinandersetzungen. Foto: Theodor Döbler

100 Teilnehmer bei Pro-Russland-Demo in Augsburger Innenstadt

Der Demonstrationszug, bei dem einige Teilnehmer auch Sympathien für den Krieg in der Ukraine erkennen ließen, führte zum Königsplatz. Dort trafen die Demonstrierenden, die Fotos gefallener Familienmitglieder und Ballons in den Farben der russischen Nationalflagge vor sich her trugen, auf Widerstand: Rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Pro-Ukraine-Kundgebung riefen Sprüche wie "Terror-Russia" und "Stoppt den Russismus".

Im Verlauf der prorussischen Demo präsentierte ein Teilnehmer nach Polizeiangaben eine Flagge der Autonomen Republik Krim – dies war vorab per Auflagenbescheid ausdrücklich verboten worden, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde. Ein Teilnehmer der Pro-Ukraine-Demo wiederum zeigte eine Russland-Fahne, unter der sich ein Hakenkreuz-Symbol abzeichnete. Die Polizei prüft, ob ein Delikt vorliegt. (tdoe)