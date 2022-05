Protest gegen Eva Weber: Massiver Ärger über Störaktion auf der Mai-Kundgebung

https://de.wikipedia.org/wiki/Klassenfeind



>> Der Begriff taucht im Werk von Marx und Engels nicht auf. <<. !!!!!



>> Wortgebrauch in der Sowjetunion

Klassenfeind oder Feind der Werktätigen war in den ersten Jahren der sowjetischen Geschichte der zentrale Begriff bei der Verfolgung missliebiger Personen, Andersdenkender und Oppositioneller. <<



>> Wortgebrauch in der DDR

DDR-Bürger, die in ihrem Denken, Reden und Handeln von der vorgegebenen politischen Meinung und Handlungsweise abwichen, fanden sich so als Klassenfeind bzw. feindlich-negative Person wieder, ebenso Ausreisewillige. <<



Kinder - ihr seid keine Linken sondern irgendeine Kolonne der Väter Putins!

