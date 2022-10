Augsburg

Protest gegen Söder bei Fugger-Jubiläum bringt Männer vor Gericht

In einem Prozess mussten sich zwei Männer vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten, weil sie mit Nazi-Symbolik gegen die Corona-Politik Markus Söders demonstriert hatten.

Plus Ein Prozess in Augsburg dreht sich um die Frage, wie weit Kunstfreiheit reicht. Um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren, nutzten zwei Männer Nazi-Symbolik.

Als die Fuggerei im August 2021 ihr 500-jähriges Bestehen feierte, tat sie das im großen Stil. Das Programm dauerte eine Woche lang, an einem Tag waren 500 Gäste in Augsburg geladen - darunter Ministerpräsident Markus Söder. Am Rande der Veranstaltung in der Jakobervorstadt gab es eine Protestaktion, die sich nicht gegen die Adelsfamilie oder das Jubiläum ihrer Sozialsiedlung richtete, sondern gegen den CSU-Politiker und seine Corona-Politik, die auf harten Einschränkungen des öffentlichen Lebens basiert hatte. Die Form des Protestes brachte nun zwei Männern einen Strafprozess am Amtsgericht in Augsburg ein, der sich um die Frage drehte, wie weit die Kunstfreiheit reicht.

