Wütender Protest nach Pavian-Abgabe: So reagiert Augsburgs Zoodirektorin

Über die Führungsqualitäten der aktuellen Zoodirektorin kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Den Sturm der Entrüstung über die beiden abgegeben Paviane ans Deutsche Primatenzentrum (DPZ) finde ich allerdings schon etwas überzogen. Schließlich reden wir hier von einem staatlich anerkannten und geförderten Leibniz-Forschungsinstitut, das (nicht nur aber auch während Corona) schon wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt und so vielleicht Tausenden Menschen das Leben gerettet oder unbeschwerlicher gemacht hat.



Wer gegen Tierversuche generell ist, der sollte dann auch welche an Mäusen oder noch einfacheren Säugetieren konsequent ablehnen. Das führt nur irgendwann zu einem Punkt, dass entweder Tiere oder eben Menschen die Leidtragenden sind (wenn die Medizin ohne diese Tierversuche nicht weiterkommt). Wenn ich persönlich vor die Wahl gestellt, würde ich das Retten eines Menschenlebens jedem Tier auf diesem Planeten vorziehen (selbst bei den seltensten Arten).



Die Straßen in z.B. Indien, Südostasien, Afrika, etc. sind oft überflutet von wilden Affenarten. Wäre da der Sturm der Entrüstung genauso groß? Ein Affe hat natürlich auch ein Recht auf Leben. Er wird aber nicht "lebenswerter", nur weil er aus einem deutschen Zoo statt von den Straßen Indiens stammt.



Die Medizin ist nun mal leider noch nicht so weit, dass sie auf Tierversuche gänzlich verzichten könnte (was wohl alle am besten fänden). So lange das so ist, sollten solche Versuche doch lieber zu unseren Standards in Deutschland stattfinden als sonst wo auf der Welt. Wenn man aber alles in diese Richtung kategorisch ablehnt, braucht man sich nicht zu wundern, dass Deutschland in der Medizin, Pharmaentwicklung und -produktion eine immer kleinere Rolle spielt und auch in einigen Jahrzehnten noch Menschen an Krankheiten sterben, die schon längst heilbar sein könnten.

