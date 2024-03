Protest zu Russlandvortrag in Augsburg verläuft friedlich

Im Vorfeld des Russlandvortrags im Annahof gab es Kritik. Vertreter des Ukrainischen Vereins protestierten vor der Veranstaltung. Der Redner ließ sich davon nicht beirren.

Der Russlandvortrag des Redners Carsten Schmidt im Annahof ist am Freitagabend von einem stillen Protest des Ukrainischen Vereins Augsburg begleitet worden. Frauen trugen weiße Kleider mit Kunstblut und machten mit Schildern auf die Gräueltaten russischer Soldaten aufmerksam. Sie werfen Schmidt vor, er verbreite ein beschönigendes Bild von Russlands Politik, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Schmidt selbst sieht seine Vorträge als Darbietung, in denen es vor allem um Landschaft und Kultur gehe, aber auch um "historisch-strategisches Hintergrundwissen, die russische Politik wesentlich besser zu verstehen". Die beiden Meinungen stießen am Freitagabend ohne Vorkommnisse aufeinander.

Carsten Schmidt sieht in Protesten "Verleumderische Propaganda" gegen sich

Zuletzt waren Schmidts Vorträge immer wieder in die Kritik geraten. Die Stadt Neu-Ulm hatte sogar versucht, den Vortrag mit dem Hinweis auf Sicherheitsbedenken zu verbieten, scheiterte damit aber. Teils herrschte rund um die Multimediashows ein hohes Sicherheitsaufgebot. In Augsburg waren am Freitagabend zwei Polizisten vor Ort, die die Protestaktion mit etwas Abstand beobachteten. Die Lage blieb jedoch sowohl vor Start des Vortrags als auch währenddessen ruhig.

Schmidt referierte zu Beginn seiner Show allerdings rund 20 Minuten zum Protest gegen ihn. "Es läuft eine verleumderische Propaganda gegen mich", erzählte er den rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder. Er sei auf seinen Reisen immer wieder in die Ukraine gefahren und habe durchaus Sympathie für diese Menschen aufgebaut. Es falle ihm aber zunehmend schwerer, diese aufrechtzuerhalten. Seine Meinung lasse er sich nicht verbieten, Meinungsfreiheit sei schließlich ein hohes Gut. Dafür erhielt er Applaus.

Lesen Sie dazu auch