Augsburg

vor 2 Min.

Prozess: 24-Jähriger soll Arbeitskollegen am Auge schwer verletzt haben

Plus Ein Streit bei der Arbeit nimmt ein schlimmes Ende. Ein 24-Jähriger soll seinen älteren Kollegen mit Fäusten traktiert und schwer verletzt haben. Er landet vor Gericht.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Schlimme Folgen hatte ein Streit unter Arbeitskollegen in Augsburg: Nachdem er von einem 24-Jährigen mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen worden sein soll, soll ein 32-Jähriger mit einem Auge nur noch hell und dunkel erkennen, sonst aber nichts mehr sehen können. Der Angreifer, er arbeitet als Kurierfahrer, musste sich jetzt vor einem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verantworten. Das vorläufige Ende des Prozesses kam schneller als erwartet.

Wer nämlich nicht zur Verhandlung erschien, war der Geschädigte. Was an jenem Juli-Tag 2022 in der Derchinger Straße in Lechhausen passiert sein soll: Auf einem Parkplatz kam es zu einem folgenreichen Streit, offensichtlich waren sich zwei Kurierfahrer uneins. Nachdem sich der Angeklagte und sein Arbeitskollege zunächst nur mit Worten betitelt hatten, wollte der 32-Jährige laut Anklage beigeben. Er habe sich umgedreht und weggehen wollen. Dann aber habe ihn der Angeklagte unvermittelt von hinten angesprungen und mit den Fäusten auf den Kopf eingeschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen