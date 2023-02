Sie sah wohl keinen anderen Ausweg: Augsburgerin täuschte Vergewaltigung vor

Plus Eine 34-Jährige stand vor Gericht. Sie hatte einen Mann beschuldigt, sie vergewaltigt und mit Nacktfotos erpresst zu haben. Doch der Fall stellte sich anders dar.

Lügen haben kurze Beine, heißt es so schön im Volksmund. Dass die Kategorie "Notlügen" auch dieser Weisheit zuzuordnen ist, zeigt ein Fall, der vor dem Landgericht Augsburg verhandelt wurde. Angeklagt war eine 34 Jahre alte Frau. Die Staatsanwaltschaft warf ihr das Vortäuschen einer Straftat vor. Die Angeklagte hatte demnach gegenüber Polizeibeamten bewusst wahrheitswidrig angegeben, vergewaltigt und mit Nacktbildern erpresst worden zu sein. Dabei war alles ganz anders an jenem Mai-Abend vergangenen Jahres.