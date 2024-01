Augsburg

Prozess gegen Steinewerfer: "... sonst wäre ich heute nicht mehr hier"

Plus Lkw-Fahrer Florin N. hat gestanden, Steine auf entgegenkommende Autos geworfen zu haben. Im Prozess gegen ihn machen Opfer deutlich, wie sie die Taten erlebten.

Von Jan Kandzora

Der Gegenstand, wohl ein Stein, kam von oben links, so viel konnte der Fahrer aus dem Augenwinkel erkennen, obwohl alles so schnell ging. Im November 2022 war der Mann auf der B2 unterwegs gewesen, in nördlicher Richtung nach Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries. Was immer dort geworfen worden war, musste von der Gegenfahrbahn gekommen sein, ehe es auf seine Windschutzscheibe schlug. Am Montag, im Prozess gegen den Täter, Lkw-Fahrer Florin N., will der Zeuge nicht überdramatisieren, was der Vorfall in ihm ausgelöst hat. Inzwischen habe er die Sache abgehakt, sagt er, psychisch leide er nicht. Aber es sei schon Wahnsinn gewesen, "unglaublich".

Florin N., der wegen zehnfachen versuchten Mordes angeklagt ist, wird in den Gerichtssaal geführt. Foto: Peter Fastl

Wie berichtet, hatte es zwischen Juni 2022 und Anfang 2023 eine regelrechte Serie an Steinwürfen im Raum Augsburg gegeben. Im Februar vergangenen Jahres gelang den Ermittlern der Kriminalpolizei schließlich der Durchbruch. Sie nahmen einen Verdächtigen fest, Florin N., zunächst wegen vier Fällen. Er kam in Untersuchungshaft und schwieg. Doch je länger die Beamten nachforschten, desto mehr Würfe konnten sie dem Lkw-Fahrer zuordnen. Angeklagt ist der 50-jährige Rumäne nun wegen zwölf Fällen, zehn davon wertet die Staatsanwaltschaft als Mordversuch. Am ersten Prozesstag räumte Florin N. die Taten über seinen Anwalt ein, der beschrieb, sein Mandant habe auch aus Langeweile und Frust gehandelt, was keine Erklärung und Entschuldigung sei. Er hatte die Steine aus der Kabine seines fahrenden Lkw geworfen, den er für ein Unternehmen in der Baubranche durch die ganze Region gefahren hatte. Im Prozess vor der 8. Strafkammer des Landgerichtes geht es also nicht mehr um die Frage, ob der Angeklagten die Taten begangen hat, sondern vor allem noch darum, wie er dafür zu bestrafen ist.

