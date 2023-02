Augsburg

09:11 Uhr

Schläger aus Jakoberstraße-Kneipe erhalten Haftstrafen

In der Augsburger Jakoberstraße war es im April 2022 zu einer folgenschweren Prügelei in einer Kneipe gekommen. Das Jugendschöffengericht verurteilte inzwischen zwei junge Männer.

Nach einer brutalen Attacke auf einen 22-Jährigen in einer Kneipe in der Jakobervorstadt lag dieser auf der Intensivstation. Nun wurden die Schläger vor Gericht verurteilt.

Die Schläge und Tritte müssen heftig gewesen sein. Das Opfer kam erst auf der Intensivstation wieder zu sich. Eine brutale Prügelei, die sich in einer Kneipe in der Augsburger Jakoberstraße in einer April-Nacht vergangenen Jahres ereignet hatte, hat für zwei junge Männer nun Konsequenzen. Sie wurden für ihre Taten von einem Jugendschöffengericht zu einer Haftstrafe verurteilt. Auslöser für die fatale Auseinandersetzung war offenbar nur eine Kleinigkeit.

