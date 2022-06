Prozess um Attacke mit Weißbierglas: Angeklagter muss ins Gefängnis

Plus Ein 21-Jähriger soll einem anderen Mann ein Weißbierglas auf den Kopf geschlagen haben; auch ein weiterer Beteiligter wurde verletzt. Doch beim Prozess gibt es Hindernisse.

Es wird eng für einen 21-jährigen Angeklagten aus Augsburg: Der Mann, der einem anderen Mann ein Weizenbierglas auf dem Kopf zerschlagen haben soll, muss in Haft. Und das, obwohl in seiner Sache noch gar nicht vor Gericht verhandelt worden ist.