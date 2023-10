Augsburg

Prozess um Bluttat in Asylunterkunft: Er stach im Wahn zu

Nach einer Bluttat in einer Asylunterkunft im Augsburger Stadtteil Pfersee im Mai 2022 rückte die Polizei an. Der Fall wurde nun vor Gericht aufgerollt.

Plus In einer Asylunterkunft in Augsburg-Pfersee ist es im Mai 2022 zu einer Bluttat gekommen. Das Motiv dahinter war lange unklar. Nun wurde der Fall vor Gericht aufgerollt.

Das Motiv für diese Bluttat war lange Zeit ein Rätsel. Kein Wunder. Denn es gab letztlich keinen realen Grund für den 33-Jährigen, der im Mai 2022 in einer Pferseer Asylunterkunft einen Kumpel mit einem großen Jagdmesser, Klingenlänge 20 Zentimeter, attackierte und ihn erheblich verletzte. Der Angreifer stand vielmehr unter Drogen und glaubte im Wahn, das Opfer habe ihn an der Ehre gekränkt. Ein Schöffengericht unter Vorsitz von Andrea Hobert sprach den Täter deshalb wegen Schuldunfähigkeit frei. Er muss aber für etwa eineinhalb Jahre zur Therapie in die geschlossene Abteilung eines Bezirkskrankenhauses.

Der Angeklagte, ein Palästinenser (Verteidigerin: Donatella Angino), der derzeit eine knapp dreijährige Haftstrafe wegen Drogenhandels absitzt, hält im Sitzungssaal eine Gebetskette in der rechten Hand. Er will sich zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung nicht äußern. Was am Morgen des 15. Mai 2022 in der Asylunterkunft geschah, erzählt nach einigem Hin-und-Her das Opfer, ein Syrer, 31, nachdem sein Anwalt Stefan Mittelbach ihm gut zugeredet hat.

