Prozess um brutle Prügelei in Kneipe: Angeklagter will gestehen

In der Augsburger Jakoberstraße war es im April 2022 zu einer folgenschweren Prügelei in einer Kneipe gekommen. Die mutmaßlichen Täter stehen jetzt vor Gericht.

Plus Zwei junge Männer stehen vor dem Landgericht Augsburg. Sie sollen in einer Kneipe in der Jakoberstraße einen Mann schwer verprügelt haben. Die Details sind erschreckend.

Von Ina Marks

Die Szenen, die sich vor der Toilette einer Kneipe in der Jakoberstraße in Augsburg abgespielt haben, müssen brutal gewesen sein. Selbst als ihr Opfer schon mehr oder weniger komatös am Boden lag, müssen die beiden jungen Männer in jener April-Nacht vergangenen Jahres immer noch weiter auf ihn eingeschlagen haben. Ein 20 Jahre alter Deutscher und ein gleichaltriger gebürtiger Somalier müssen sich seit diesem Montag vor dem Jugendschöffengericht wegen des versuchten Totschlags verantworten. Der junge Deutsche hat noch mehr auf dem Kerbholz.

