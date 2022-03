Augsburg

18:45 Uhr

Prozess um "Bunkerwohnungen": Drogendealer müssen lange in den Knast

Plus Ein Prozess gegen vier Mitglieder einer internationalen Drogenbande ist nun in Augsburg zu Ende gegangen. Das Verfahren gibt Einblick in kriminelle Strukturen.

Von Michael Siegel

Freiheitsstrafen um die acht Jahre – so lautete jetzt das Urteil gegen vier Männer, die in Augsburg mit Drogen gehandelt haben. Deutlich schneller als zunächst absehbar wurde jetzt das Urteil vor dem Augsburger Landgericht gesprochen. Möglicherweise kommen die Männer im Alter zwischen 24 und 42 Jahren trotz nominell langer Haftstrafen schon früher aus dem Gefängnis frei. Speziell angemietete "Bunkerwohnungen", in denen die Drogen gelagert wurden, ja, eine regelrechte Neststruktur, Drogenhandel mittels Arbeitsteilung: Im großen Stil hatte eine Gruppe von Männern Anfang 2020 begonnen, ihre illegalen Geschäfte vor allem mit Marihuana und Kokain in Augsburg zu machen.

