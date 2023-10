Augsburg

Prozess um Hammer-Mord: Gastwirt berichtet, wie er den Täter überwältigte

Plus Anton H. aus Herbertshofen im Kreis Augsburg hat seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen. Zeugen berichteten nun, wie sie den Mann am Tegelberg der Polizei übergaben.

Der Mann, der am 29. Oktober im vergangenen Jahr an die Türen des Tegelberghauses im Allgäu klopfte, machte auf die Menschen dort einen etwas verwirrten Eindruck. Er hatte keinen Rucksack dabei, keine Bergschuhe, er fror, wirkte übernächtigt. Und dann sagte er noch, er habe die letzte Bahn ins Tal verpasst. Ob er in der Hütte übernachten dürfe? Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für eine solche Anfrage: Es war längst nach 22 Uhr, dabei macht die Tegelbergbahn um 17 Uhr Schluss. Was tat der Mann hier? Letztlich fuhr Anton H., 59, an diesem Abend doch noch mit der Gondel ins Tal, wenn auch nicht freiwillig – sondern weil vier Männer vor Ort den mutmaßlichen Mörder beherzt überwältigten. Unter ihnen war Hüttenwirt Hynek Bednar, der am jüngsten Verhandlungstag im Prozess vor dem Landgericht Augsburg als Zeuge aussagte.

Wie berichtet, geht es in der Verhandlung um die Frage, ob Anton H. am 28. Oktober im Meitinger Ortsteil Herbertshofen seine Ehefrau ermordete. Der Anklage zufolge soll er der 46-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung mit einem 1,4 Kilogramm schweren Fäustlingshammer "mit voller Wucht" den Schädel eingeschlagen haben. Das Opfer stürzte den Ermittlungen zufolge sofort bewusstlos zu Boden und erstickte am eigenen Blut. Es sind Vorwürfe, die Anton H. inzwischen größtenteils eingeräumt hat, wenn er der Anklage teils auch widerspricht. Seiner Darstellung nach sei den tödlichen Schlägen ein Streit vorausgegangen, seine Ehefrau habe auch gesehen, wie er dann den Hammer genommen habe. Ob die Schwurgerichtskammer diesen Ausführungen glaubt, dürfte eine Rolle dabei spielen, für welche Straftat Anton H., den der Augsburger Anwalt Jörg Seubert verteidigt, letztlich verurteilt wird – war es ein heimtückischer Mord, wie es Staatsanwaltschaft Thomas Junggeburth dem Angeklagten vorwirft, oder etwa ein Totschlag?

