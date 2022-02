Augsburg

Prozess um Maxstraßen-Krawall: Der zweite Flaschenwurf kam aus der Deckung

Ein junger Mann musste sich wegen der Krawallnacht in der Augsburger Maxstraße im Juni vor Gericht verantworten. Er soll mit Flaschen geworfen haben.

Plus Ein junger Mann steht wegen der Krawallnacht vor Gericht. Er soll mit Flaschen geworfen haben. Eines seiner Opfer muss sich vielleicht selbst noch vor Gericht verantworten.

Von Michael Siegel

Sieben Monate Jugendstrafe, ausgesetzt zur Bewährung: So lautet das Urteil in einem weiteren Gerichtsverfahren zur Aufarbeitung der "Krawallnacht" in der Augsburger Maximilianstraße vom 19. auf den 20. Juni 2021. Eine Nacht, die die Stadtgesellschaft erschütterte, waren doch Dutzende junger Männer mit Tritten, Prügeln, Flaschenwürfen nicht nur aufeinander losgegangen, sondern auch auf Polizei und Sanitäter. Gefährliche Körperverletzung lautet immer wieder der Tatvorwurf, im aktuellen Fall kamen "tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" und "Landfriedensbruch" hinzu.

