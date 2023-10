Augsburg

18:00 Uhr

Prozess um Raser-Unfall bei Ikea: "Das Auto flog auf uns zu"

Plus Bei dem Raser-Unfall bei Ikea starb eine 21-Jährige. Vor dem Augsburger Landgericht sagen zwei Frauen aus, die bei der Tragödie um ihr Leben rennen mussten.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Sie habe gedacht, sie befinde sich in der Autobahn-Actionserie Alarm für Cobra 11. "Als ich mich umdrehte, flog ein Auto auf uns zu. Es war so unwirklich, wie ein Spielzeugauto", beschreibt die Zeugin vor Gericht. Alles spielte sich in Bruchteilen von Sekunden ab. Auch die Erkenntnis, dass es sich um keine Filmszene handelte, sondern um tödliche Realität. "Ich schrie zu meiner Tochter: Renn." Die 42-Jährige kämpft in der Verhandlung mehrmals mit den Tränen. Sie und ihre Tochter hatten an jenem Augustabend 2022, als der verheerende Raser-Unfall bei Ikea passierte, im Möbelhaus eingekauft. Die Mutter leidet psychisch noch heute darunter, was sie und ihr Tochter auf dem Parkplatz erleben mussten. Die Zeugin erklärt im Prozess um den Raser-Unfall bei Ikea auch, warum die ums Leben gekommene Ronja S. für sie posthum wie zu einer Art Tochter wurde - dabei hatte sie die 21-Jährige gar nicht gekannt.

Im dritten Verhandlungstag gegen den angeklagten Herbert M. (Name geändert) vor der 1. Strafkammer des Augsburger Landgerichts stehen die Aussagen der Zeuginnen im Mittelpunkt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frauen nur durch ihre schnelle Reaktion und durch glückliche Umstände von dem außer Kontrolle geratenen Mercedes GL63 AMG, der auf den Ikea-Parkplatz schanzte, nicht verletzt oder getötet wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen