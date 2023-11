Prozess in Augsburg

09:11 Uhr

Prozess um Raser-Unfall bei Ikea: "Das hätte auch ich sein können"

Plus Bei dem Raser-Unfall bei Ikea starb eine 21-Jährige. Vor dem Landgericht Augsburg sagte nun ein Mann aus, der mit dem angeklagten Fahrer eine ähnliche Tour unternommen hatte.

Von Jan Kandzora

Als der Mann hinter dem Steuer aufs Gas drückte, wurde sein Beifahrer in den Sitz gedrückt, so erinnert dieser sich zumindest. Das Auto, ein Mercedes GL63 AMG, sei auf der Stuttgarter Straße im Norden Augsburgs regelrecht nach vorne katapultiert worden, schildert der damalige Beifahrer, der an diesem Tag vor dem Landgericht Augsburg als Zeuge aussagt. In dem Prozess gegen Herbert M. (Name geändert), 54, geht es zum einen um einen tödlichen Unfall, der sich im August 2022 in Oberhausen ereignete. Es geht in der Anklage aber auch um eine Raserfahrt, die sich gut ein Jahr zuvor an gleicher Stelle abgespielt haben soll. Sie endete glimpflich, war aber möglicherweise dennoch enorm gefährlich. "Wenn da etwas schiefgelaufen wäre, hätte auch ich das sein können", sagt der Zeuge, ein heute 38 Jahre alter Mann.

Seit Oktober läuft vor der 1. Strafkammer der Prozess gegen Herbert M., dem die Staatsanwaltschaft wegen des Todes der 21-jährigen Beifahrerin unter anderem ein illegales Straßenrennen mit Todesfolge vorwirft. Der Angeklagte, ein gelernter Kfz-Mechaniker, ist ein Autonarr mit eigener Werkstatt und hielt sich vor dem Unfall regelmäßig bei der Total-Tankstelle an der Stuttgarter Straße auf, ein eigener Mikrokosmos für viele Autoliebhaber, die sich dort jedes Wochenende treffen. Am jüngsten Prozesstag sagen nun verschiedene Zeugen aus, die Herbert M. aus dem Umfeld der Tankstellen-Szene kennen, darunter der 38-jährige Mann, ebenfalls ein Kfz-Mechaniker mit einer Leidenschaft für Autos.

