vor 32 Min.

Prozess um Schleuser: Er ging der Polizei an der A8 ins Netz

Plus Ein Mann brachte 17 Flüchtlinge illegal über die deutsche Grenze. An der A8 erwischte ihn die Polizei. Nun wurde der Schleuser am Augsburger Amtsgericht verurteilt.

Von Klaus Utzni

Die starke Zunahme der Migration bewegt die Menschen in Deutschland. Von Januar bis September 2023 hat das Bundesamt knapp 234.000 Asylanträge registriert - das sind 73 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor allem organisierte Schleuserbanden, die mit der Not der Menschen viel Geld verdienen, machen den Behörden große Sorgen. Immer wieder gelingt der Polizei auch ein Zugriff. So im Juni dieses Jahres, als einer Streife der Verkehrspolizei bei Eurasburg im Kreis Aichach-Friedberg nahe der Autobahn A8 ein 42-jähriger Schleuser aus der Schweiz ins Netz ging. Er hatte drei Flüchtlinge an Bord seines Pkw mit St. Gallener Kennzeichen. Am Augsburger Amtsgericht stand er nun vor Strafrichterin Alexandra Lehner.

Der Vorwurf der Staatsanwältin Elisabeth Akindele lautete: Einschleusung von Ausländern in fünf Fällen. Eines vorweg: Die genauen Hintergründe dieses Falles und Einzelheiten der Festnahme kamen in diesem Augsburger Prozess nicht zur Sprache. Der Grund: Das Gericht, die Anklage und Verteidiger Felix Hägele hatten sich auf einen sogenannten "Deal" geeinigt, eine Absprache zur Verkürzung des Verfahrens, sodass auf Zeugen verzichtet wurde. Überdies forscht die Staatsanwaltschaft mit weiteren Ermittlungen nach den Auftraggebern für die Schleusungen.

