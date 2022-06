Augsburger verkaufte Bahngutscheine weiter – dafür kommt er vor Gericht

Plus Wegen Geldwäsche stand ein 36-jähriger Augsburger vor Gericht. Der gelernte Zimmermann hatte offenbar schmutzige Geschäfte mit Reise-Gutscheinen der Deutschen Bahn gemacht.

Seit 2017 haben unbekannte Täter mit ergaunerten Kreditkartendaten tausende Bahntickets gekauft und über das Internet weiterverkauft. Ein Prozess in Augsburg lieferte jetzt Hinweise, welchen Schaden sie dabei angerichtet haben, mutmaßlich mehrere hundert Millionen Euro. Verantworten musste sich nun ein 36 Jahre alter Mann aus Augsburg.