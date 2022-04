Prozess startet: Vier Jugendliche sollen eine 15-Jährige vergewaltigt haben

Die mutmaßliche Vergewaltigung passierte auf einer Gartenparty im August 2021 in Augsburg. Verhandelt wird jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Vier Jugendliche sollen im August 2021 ein damals 15 Jahre altes Mädchen gemeinsam vergewaltigt haben. Das Opfer konnte sich nicht wehren, da es stark betrunken war. Ein junger Mann soll zudem Videos und Fotos in der Tatnacht gemacht haben. Dem Quartett wird jetzt der Prozess gemacht. Aufgrund des Alters der Angeklagten wird die Hauptverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Termin ist am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht.

Prozess in Augsburg: Die Angeklagten sind zwischen 16 und 18 Jahre alt

Auf der Anklagebank sitzen junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren. Ein Brüderpaar gehört dazu. Wie ein Gerichtssprecher im Vorfeld der Verhandlung informiert, befand sich im August 2021 die 15-jährige Geschädigte auf einer Gartenparty in Augsburg. Sie trank mehrere alkoholische Getränke.

Zwei der vier Angeklagten sollen der bereits deutlich alkoholisierten Geschädigten weitere alkoholische Getränke eingeflößt haben. Anschließend verbrachten die Angeklagten die 15-Jährige, die nicht mehr ohne Unterstützung gehen konnte, in das Haus und legten die Geschädigte auf einem Bett ab. Den Angeklagten wird vorgeworfen, das Opfer anschließend entkleidet und im Verlauf der weiteren Nacht an der Geschädigten, die aufgrund des übermäßigen Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, einen entgegenstehenden Willen zu bilden, nacheinander sexuelle Handlungen durchgeführt zu haben.

Anklageschrift spricht von Geschlechtsverkehr in unterschiedlicher Form

Die Anklageschrift spricht von Geschlechtsverkehr in unterschiedlicher Form und einem zudem brutalen Vorgehen. Das Opfer erlitt durch die Handlungen der Angeklagten Schmerzen, blaue Flecken an den Beinen sowie eine kleine blutende Verletzung an der Hand. Nach Ende der sexuellen Handlungen sollen die Angeklagten die Geschädigte nackt in einem Raum zurückgelassen haben.

Wie es in der Anklageschrift weiter heißt, soll ein Angeklagter zudem im Lauf der Nacht mehrere Videos und Fotos gemacht haben, auf denen sexuelle Handlungen am Opfer zu sehen sind. Es handelt sich zudem um nicht erlaubte Nacktaufnahmen. Die Angeklagten müssen sich wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und dem Besitz von jugendpornografischen Inhalten verantworten. Die Angeklagten sollen aus intakten Familien kommen. Einer ging zum Tatzeitpunkt noch zur Schule, die anderen machten eine Ausbildung.