Prozess zum Überfall in Bergheim: Vorhänge des Himmelbetts waren voller Blut

Der brutale Überfall auf ein Ehepaar im Augsburger Stadtteil Bergheim beschäftigt weiter die Justiz. Einsatzkräfte schildern am zweiten Prozesstag schlimme Szenen.

Die Vorhänge des Himmelbetts waren bis zur Hälfte blutrot, die Kissen und Decken des Betts blutverschmiert, überall Blutflecken auf dem Boden. Der Mann und seine Frau selbst war in einem "üblen Zustand, heftig zugerichtet", erzählt ein Polizist vor Gericht. Wie brutal die Täter bei dem Überfall auf ein Ehepaar in Bergheim in einer Dezembernacht 2021 eingeschlagen haben, wurde am zweiten Prozesstag vor dem Augsburger Landgericht deutlich. Am Donnerstagvormittag sagen mehrere Polizeibeamte, der Notarzt und Mitarbeitende des Rettungsdienstes aus, die damals mitten in der Nacht an dem Tatort in dem sonst so beschaulichen Augsburger Stadtteil eingetroffen waren.

Der 34-jährige Angeklagte Zsolt S. sieht weg, als die Bilder gezeigt werden, die eine Polizistin und ein Polizist am Tatort und von den Opfern aufgenommen hatten. Offenbar wollte er das Ausmaß der Verletzungen nicht sehen, die er und der Mitangeklagte Iluta B. (38) dem 83-jährigen Bergheimer und seiner 71 Jahre alten Frau laut Anklage zugefügt haben sollen. Zusammen mit dem 33 Jahre alten Daniel M. sind alle drei des versuchten Mordes angeklagt. "Ja, die Aufnahmen sprechen für sich", meint Franz Wörz, Vorsitzender Richter des Schwurgerichts. Die Täter müssen brutal vorgegangen sein.

Mehrere Polizeistreifen wurden sofort nach Bergheim geschickt

Als in jener Nacht der Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei einging, wurden mehrere Streifen zu dem Haus in Bergheim losgeschickt, berichtet der damalige Einsatzleiter. Viel habe man zunächst – außer dass ein Überfall stattgefunden hat – über das Tatgeschehen nicht gewusst. Der Polizei schien jedoch klar, dass etwas Schlimmeres passiert sein musste. Auch wenn keine Täterbeschreibung vorlag, wurden die Streifenbesatzungen aufgefordert, auf ihrem Anfahrtsweg sämtliche Kennzeichen entgegen kommender Fahrzeuge zu notieren. "Elf Jahre lang habe ich auf der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte Dienst geleistet. Ich war bei vielen Körperverletzungen, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", meint der erfahrene Beamte.

Wie die Zeugen, unter ihnen auch der Notarzt sowie Kollegen aus dem Rettungsdienst, unisono berichten, wiesen die Gesichter der Senioren massive, schwere Verletzungen auf. Die beiden, die blutverdünnende Medikamente im Alltag einnehmen, bluteten stark. Das linke Auge des Mannes war komplett zugeschwollen. Der 83-Jährige saß auf dem Boden des Badezimmers, mit dem Rücken lehnte er an der Wanne, seine Frau saß auf einem Schemel. Beide hatten sich nach dem Überfall in das Badezimmer geflüchtet und von dort nachts um 1.49 Uhr den Notruf getätigt. Die Frau sei ansprechbar gewesen, der Mann habe nur Bruchstücke an Worten herausbekommen, heißt es. Was die Opfer den Einsatzkräften erzählt haben sollen, lässt erschaudern.

Vor lauter Schläge konnten sie die Täter offenbar nicht erkennen

Das Ehepaar hat demnach tief geschlafen, als es plötzlich festgehalten wurde. Dann prasselten heftige Schläge auf sie ein. Die Schläge müssen so gewaltvoll gewesen sein, dass beide die Täter nicht sahen und sie nicht beschreiben konnten. Sie hörten aber, dass Slawisch gesprochen wurde. Die Frau habe den Polizisten erzählt, dass es zwei Täter gewesen seien, die auf sie und ihren Mann einschlugen. Ein Polizist meint, er habe sich gesorgt, dass der 83-Jährige sterben könnte. Der Notarzt bestätigt in seiner Aussage, solch eine Gewalt gegen den Kopf kann lebensgefährlich sein. Die beiden wurden mit Krankenwagen in die Uniklinik gebracht.

Hintergrund der Tat: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Daniel M., der für das Ehepaar handwerklich tätig war, bei ihnen daheim größere Bargeldbeträge vermutete, die Tat geplant und dafür die beiden anderen Verdächtigen angeheuert haben soll.

Nach einem Überfall auf ein Ehepaar in Bergheim ermittelte die Kripo Augsburg intensiv Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Bislang beschuldigen sich die Angeklagten teils gegenseitig. In dem Prozess sind mehrere Verhandlungstage anberaumt. Am Donnerstagnachmittag soll das Ehepaar aussagen. Deren Opferanwältin Marion Zech hat bereits dem Gericht mitgeteilt, dass ihre Mandanten keine Entschuldigung von den drei Angeklagten hören wollen. Das Ehepaar leidet immer noch gesundheitlich und seelisch unter den Folgen der Tat.

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge über spannende Kriminalfälle in Augsburg an: