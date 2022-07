Augsburg

vor 23 Min.

Prüfbericht ist da: Baureferent soll Geld für tausende Überstunden bekommen

Plus Die Überstundenforderungen von Baureferent Merkle sollen im Stadtrat hinter verschlossenen Türen zur Sprache kommen. Sein Anspruch auf rund 200.000 Euro ist offensichtlich rechtens.

Von Stefan Krog

Der Augsburger Baureferent Gerd Merkle ( CSU) soll für rund 4500 Überstunden etwa 200.000 Euro von der Stadt bekommen. Die Ansprüche, die Merkle geltend macht und die noch in seiner Zeit als Verwaltungsangestellter vor 2008 anfielen, sind wohl rechtens. Zu diesem Ergebnis kommt nach Informationen unserer Redaktion ein Gutachten der Münchner Anwaltskanzlei Advant Beiten. Das Gutachten, das die Stadt im Mai in Auftrag gegeben hatte, liegt inzwischen vor. Es soll am Donnerstag im Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung behandelt werden. Die bestätigte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Mittwoch.

