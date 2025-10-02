Augsburg „Wir sind jetzt schon am Limit“: Polizei weist immer mehr Menschen ins Bezirkskrankenhaus ein

Häufig rückt die Augsburger Polizei wegen Menschen aus, die sich in psychischen Ausnahmezuständen befinden. Meist kommen dieses ins BKH. Dort wird wohl ein trauriger Rekord geknackt.