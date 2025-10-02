„Wir sind jetzt schon am Limit“: Polizei weist immer mehr Menschen ins Bezirkskrankenhaus ein

Die Situation in der Wohnung in Lechhausen war offenbar so kritisch, dass die Polizisten den 27-Jährigen mit einem Taser – einer Elektroschockpistole – kurzzeitig außer Gefecht setzten. Der junge Mann war mit einem Messer bewaffnet und damit zuvor bei einem Streit auf seinen Mitbewohner losgegangen. Der Tatverdächtige befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Ein gefährlicher Zustand, weil der Betroffene in dem Moment unberechenbar ist. Die Polizei brachte den Mann ins Augsburger Bezirkskrankenhaus. Es ist kein Einzelfall. Dem Ärztlichen Direktor des BKH, Prof. Alkomiet Hasan, bereitet eine Entwicklung große Sorge. Hasan schlägt deshalb Alarm.
Augsburg
In der Hitze des Schreibens, natürlich Rage. Was mich jedoch nicht davon abhält, eine Meinung, einen Kommentar diesbezüglich dazu abzugeben. Andere ignorieren und verschieben die Verantwortung.
Stellt sich hier nicht grundsätzlich die Frage, psychischer Ausnahmezustand, laienhaft ausgedrückt, "in Rasche", ob wir hier immer mit einer Einweisung mit medizinischer Behandlung in ein Krankenhaus agieren müssten? Wird hier nicht zu viel "medizinisch" gedacht und folglich umgesetzt?
Wer nicht einmal den Begriff " Rage "richtig schreiben kann, sollte sich bei diesem schwierigen Thema zurückhalten. Überlassen wir das Handeln den Experten, die sich damit auskennen. Billige Meinungsmache hilft niemanden.
