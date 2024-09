Psychische Probleme: Schulverweigerer sind die Spitze des Eisbergs

Über 40.000 Schülerinnen und Schüler besuchen Augsburger Schulen. Die Anzahl der Schulverweigerer scheint da verschwindend gering zu sein. Doch das Problem ist alarmierend: Kinder und Jugendliche, die psychisch so belastet sind, dass sie nicht mehr in den Unterricht gehen können oder wollen. Junge Menschen, die sich teils über einen langen Zeitraum hinweg in Projekten oder (teil)stationärer Behandlung befinden, um irgendwann wieder am normalen Schulalltag teilnehmen zu können.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis