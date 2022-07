"Public Viewing": Stadt zeigt das Finale der Frauen-EM auf dem Rathausplatz

Die Stadt Augsburg funktioniert die Bühne für das Rahmenprogramm der Kanu-WM kurzfristig um. Es wird die erste größere Fußball-Übertragung seit vier Jahren.

Die Stadt wird die Kanu-WM-Bühne am Rathausplatz mit ihrer Bildschirmwand am Sonntagabend ab 18 Uhr kurzfristig für eine Public-Viewing-Veranstaltung zum Finale der Frauen-Fußball-EM nutzen. Das bestätigte Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) am Freitagmittag. Am Donnerstag hatte "Partei"-Stadträtin Lisa McQueen in der Stadtratssitzung einen entsprechenden Antrag gestellt, der auf der Referentenbank mit Zustimmung zur Kenntnis genommen wurde, allerdings zunächst noch ohne finale Zusage.

Finale der Frauen-Fußball-EM wird auf dem Augsburger Rathausplatz gezeigt

Enninger sagte am Freitag, man habe sich schon seit einigen Tagen mit der Frage beschäftigt und im Hintergrund Dinge wie Übertragungsrechte und Programmverschiebungen auf der Bühne geklärt. Nun zeichne sich ab, dass man die Veranstaltung möglich machen könne. "Wir sind megastolz, dass die deutsche Nationalmannschaft ins Finale gekommen ist", so Enninger. Die Förderung von Frauenfußball habe für das Referat eine hohe Bedeutung. "Und welch schöneres Signal als einen Einzug ins Finale kann es geben?", so Enninger.

Im Zuge des Public Viewings kommt es zu Programmverschiebungen. Das Kanuslalom-Abschluss-Konzert von "Tom&Flo" wird von 18.30 Uhr nach hinten verschoben und findet im Anschluss an das Fußballspiel statt. Das restliche La-Strada-Programm findet von 14 bis 18 Uhr aber wie geplant statt.

Das öffentliche Public Viewing wird nach der Männer-WM 2018 die erste derartige Veranstaltung in Augsburg sein. Bei der Männer-EM im vergangenen Jahr gab es wegen Corona keine größeren derartigen Veranstaltungen. Für den Rathausplatz wird eine Begrenzung bei der Zuschauerzahl gelten, die ein Sicherheitsdienst überwacht. Bei der Stadt hofft man auf einen vollen Rathausplatz, rechnet aber auch nicht mit einem Andrang, der alle Kapazitäten sprengt. Der Zugang ist frei und kostenlos. (skro)

