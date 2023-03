Augsburg

Puppenkiste-Chef überrascht von Medienecho: "Stehen nicht vor dem Aus"

Plus Im Interview mit unserer Redaktion spricht Klaus Marschall über die Zukunftssorgen der Augsburger Puppenkiste. Die bundesweiten Reaktionen darauf haben ihn überrascht.

Mit einem Lebenszeichen wandte sich die Augsburger Puppenkiste am Freitag an die Öffentlichkeit. "Hallo! Wir leben noch!", ließ das berühmte Figurentheater auf Facebook seine Fans wissen. Die sind nämlich in größter Sorgen um Urmel, Jim Knopf & Co. Auslöser war ein Interview unserer Redaktion mit Puppenkisten-Chef Klaus Marschall. In dem Podcast sprach der 61-Jährige offen über die Sorgen der Puppenkiste. "Zu meinen Aussagen stehe ich weiter, nur was andere Medien dann aus dem Interview gemacht haben, ist fürchterlich", sagt Marschall. Die Überschrift einer überregionalen Zeitung, dass die Puppenkiste, die erst vor wenigen Tagen ihren 75. Geburtstag feierte, vor dem finanziellen Aus stehe, ärgerte Marschall besonders.

