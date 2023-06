Qualität der Badegewässer in Augsburg ist auch in diesem Jahr ausgezeichnet

Das Gesundheitsamt bewertet die Qualität der Badegewässer als ausgezeichnet. Dies zieht viele zur Abkühlung an den See. Vorsicht gilt aber beim Baden in Augsburgs Flüssen.

Bei strahlender Sonne und einer Vorhersage von bis zu 29 Grad, wird es am Wochenende viele Menschen in Augsburg an den See locken. In den vergangenen Wochen konnte man am Kuhsee bereits zahlreiche Besucher beim Grillen, Sonnen und Baden sehen. Das kühle Nass ist nicht zuletzt durch seine besonders gute Wasserqualität ein beliebter Erholungsort.

Während der Badesaison testet das Gesundheitsamt im Vier-Wochen-Rhythmus die Qualität der Badeseen. Seit dem Beginn der Badesaison im Mai wurden bereits zwei Testungen durchgeführt. Getestet wurden der Kuhsee, der Autobahnsee und das Naturfreibad in Haunstetten. Auch der Bergheimer Baggersee und der Ilsesee, welcher besonders bei Tauchern beliebt ist, werden dreimal pro Saison getestet. Wie in den vorherigen Jahren auch wurde das Wasser in allen Seen als ausgezeichnet bewertet.

An den Augsburger Flüssen wird zu besonderer Vorsicht geraten

In Augsburg werden nicht nur die Badeseen hochfrequentiert. Auch das Baden an den Flussbänken des Lechs und der Wertach steht bei Augsburgern hoch im Kurs. Das erfrischend kalte Wasser und das flache Flussbett des Lechs zieht im Sommer viele Besucher an, denn im Gegensatz zu vielen Kanälen in der Stadt ist das Baden im Lech und der Wertach generell erlaubt. Die Stadt mahnt hier jedoch zur Vorsicht, da an den Flussufern keine Aufsicht durch Rettungsschwimmer gewährleistet wird. Immer wieder kommt es speziell im Lech zu Badeunfällen. Im Mai dieses Jahres verunglückte ein Mann im Lech und starb an den Folgen.

DLRG: Mangel an ehrenamtlichen Helfern seit der Pandemie

Armin Voß von der DLRG bewertet die Situation ähnlich. Er rät besonders unsicheren Schwimmern vom Baden in Flüssen und Kanälen ab, da die Situation schnell gefährlich werden kann. Die eigene Überschätzung der Kraft und der Konsum von Alkohol könnten jedoch auch an Badeseen für Unglücke sorgen. Voß rät daher, immer in der Nähe des Ufers zu bleiben, vor dem Schwimmen keine alkoholischen Getränke zu sich zu nehmen und sich nicht zu weit von der Gruppe zu entfernen. Ein anderes Problem, das die DLRG sowie andere Hilfsorganisationen aufführen, ist der Mangel an Freiwilligen. Es sei seit der Pandemie schwerer, zuverlässige Mitglieder anzuwerben und Menschen für die gemeinnützige Arbeit zu gewinnen, so Voß. Dies mache es schwieriger, Dienste zu besetzen. Voß wünscht sich daher, dass mehr Menschen privat ein Rettungsschwimmerabzeichen oder einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. So könnten Menschen sich im Notfall untereinander helfen, auch wenn kein Rettungsschwimmer in der Nähe ist.

