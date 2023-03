Quecksilber-Austritt im Kesselhaus-Hotel: Waren Arbeiter in Gefahr?

Plus Über den Quecksilber-Austritt im Kesselhaus-Hotel sind Behörden offenbar spät informiert worden. Die Ermittlungen laufen – auch zur Frage, ob Menschen gefährdet wurden.

Wegen eines Quecksilber-Schadenfalls hat das neue Hotel im ehemaligen Kesselhaus im Augsburger Textilviertel noch nicht eröffnet. Das Problem mit dem giftigen Schadstoff wurde vor wenigen Wochen durch Recherchen unserer Redaktion öffentlich bekannt. Bei Sanierungsarbeiten an historischen Messgeräten war im Frühjahr 2022 das Quecksilber an einem defekten Gerät ausgetreten – zu dem Zeitpunkt des Malheurs stand das Hotel kurz vor der Eröffnung. Das Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Schwaben, das für Arbeitsschutz, insbesondere für am Bau Beschäftigte, zuständig ist, hat Fragen.

Ermittelt wird jetzt, wie es auf Nachfrage heißt, ob Arbeiter durch das ausgetretene Quecksilber betroffen gewesen sein könnten und ob auf der Baustelle möglicherweise gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz verstoßen wurde. Auch werde die Erhebung eines möglichen Bußgeldes gegen den Bauherren geprüft. Die Behörde ist demnach nicht direkt über das Auftreten der Quecksilber-Havarie informiert, sondern erst Ende Februar telefonisch durch die Stadt Augsburg in Kenntnis gesetzt worden.

Quecksilber-Austritt im Kammgarn-Hotel ist eine böse Überraschung

Bauherr des Hotel-Projektes im Kammgarn-Quartier ist die AKS Business Hotel GmbH & Co. KG, für die der Problem-Fund nach eigenen Angaben auch überraschend auftrat. Durch die Vorbesitzer sei ein umfangreiches Altlastengutachten – vorwiegend auf Asbest – durchgeführt worden. Darin habe es aber keinerlei Hinweise oder Verdacht auf Quecksilber gegeben. Man hätte das Objekt sonst nicht gekauft, hieß es gegenüber unserer Redaktion. Gleichwohl wird das Unternehmen, das von der Anwaltskanzlei Scheidle & Partner vertreten wird, in die Pflicht genommen.

Dazu hatten sich die inzwischen involvierten Behörden, darunter Gewerbeaufsichtsamt sowie Gesundheits-, Umwelt- und Bauordnungsamt beziehungsweise Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt unlängst zu einer Besprechung zusammengefunden. Die Stadt fordert vom Bauherren, den Behörden ein Sanierungskonzept zur Abstimmung vorzulegen. Zudem seien bei den Arbeiten in den kontaminierten Bereichen die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Nach Abschluss der Sanierungs- und Reinigungsmaßnahmen müsse der Stadt Augsburg der Nachweis gebracht werden, dass die Aufnahme des Hotelbetriebs gefahrlos möglich sei. Nach einem ersten Grob-Sanierungskonzept habe man inzwischen dem Umweltamt ein detaillierteres Sanierungskonzept nachgereicht, in dem die ersten Sanierungsschritte dargelegt würden, teilt Rechtsanwalt Dirk Hermann Voß im Auftrag der AKS mit. Zu möglichen Gesundheitsgefährdungen von Arbeitern am Bau sagt er: "Uns liegen bisher keinerlei Informationen über Gesundheitsschäden bei Arbeitern vor, die auf der Baustelle tätig waren."

Das künftige Hotel im Textilviertel: Links ist das alte Kesselhaus zu sehen, in dem ein Teil des Hotels integriert ist, rechts der Neubau mit dem Zutritt und dem Empfang für Gäste. Foto: Silvio Wyszengrad

Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Anzeichen für eine Quecksilber-Kontamination sei der betroffene Bereich sofort gesperrt und alle Firmen, die bis dahin Mitarbeiter auf der Baustelle hatten, seien per E-Mail informiert worden. "Auf Hinweis der Gewerbeaufsicht, haben wir aktuell nochmals alle Firmen angeschrieben und lassen uns alle Mitarbeiter benennen, die auf der Baustelle gearbeitet haben. Sobald uns diese Informationen vollständig vorliegen, werden wir diese wiederum unverzüglich an die Gewerbeaufsicht weiterleiten", so der Anwalt.

Quecksilber-Austritt in Augsburg: Kritik an Informationspolitik des Bauherren

Quecksilber ist ein Schwermetall, das als giftig gilt. Es kann in flüssigem und in gasförmigem Zustand auftreten. Bei Raumtemperatur verdunstet es. Umweltreferent Reiner Erben wies unlängst darauf hin: "Bei solchen Schadensereignissen kommt es rasch zu erheblichen Belastungen der Raumluft." Das Umweltreferat kritisiert die Informationspolitik des Bauherren. "Eine frühzeitige Beteiligung wäre für alle wünschenswert gewesen." Man werde den gesamten Sachverhalt überprüfen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.