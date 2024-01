Augsburg

12:00 Uhr

Quereinsteiger trotzen Lehrermangel: Früher Projektmanagerin, heute Realschullehrerin

Plus An der Realschule St. Ursula unterrichten auch Quereinsteiger. Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat ein Qualifizierungsprogramm entwickelt und so 200 Lehrkräfte dazugewonnen.

Von Miriam Zissler

Schulleiter Christian Schwarz reicht ein Blick in seinen Computer. Schnell fasst er zusammen: 46 Lehrerinnen und Lehrer zählt das Kollegium der Realschule St. Ursula, davon viele in Teilzeit. Acht Lehrkräfte sind zum Jahresanfang dazugekommen, die einen besonderen Lebenslauf vorweisen können. "Sie sind echte Quereinsteiger", sagt er. Die Privatschule ist eine der 46 Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg. Vor Jahren hat der Schulträger aufgrund des damals prognostizierten Lehrkräftebedarfs ein Quereinsteigerqualifizierungsprogramm entwickelt und eingeführt. Der Weg, dem Mangel an Lehrkräften entgegenzutreten, ist mit viel Aufwand verbunden.

Beamtenstellen können Privatschulen ihren Lehrkräften nicht bieten. In Zeiten, in denen der Markt an Lehrkräften wie leer gefegt ist und viele Lehrer beim Freistaat unterkommen, müssen andere Wege beschritten werden. Milena Herrmann geht den Weg, den das Schulwerk Seiteneinsteigern bietet. Die 24-Jährige hat Saxophon studiert und parallel an einer Musikschule unterrichtet. Aus dem Plan B wurde für sie im September Plan A: Seit diesem Schuljahr gibt sie Musikunterricht an der Realschule St. Ursula. Obwohl sie es gewohnt war, vor einer Gruppe von Kindern zu stehen und zu unterrichten, war es eine Umstellung für sie. "Plötzlich waren es mehr und ältere Kinder, was natürlich erst einmal anstrengender ist. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt", sagt sie. Die 24-Jährige freut sich über das Interesse der Schüler und ihre Begeisterungsfähigkeit. Ihre Kollegin Kerstin Karle, 40, hat ebenfalls in diesem Schuljahr an der Augsburger Realschule ihren Dienst angetreten und unterrichtet Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und Wirtschaft und Recht. "Sehr viel Spaß" bereitet ihr dieser Job, den sie ursprünglich gar nicht gelernt hat.

