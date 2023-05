Augsburg

Rabiater Gast schlägt trotz Hausverbot in einer Diskothek zu

Ein Gast führte sich in einer Diskothek in Augsburg auf und verletzte das Personal

Die Tat ereignet sich in der Früh gegen 4 Uhr in einer Diskothek in Augsburg. Ein 25-Jähriger rastet aus.

Brutale Auseinandersetzung in einer Innenstadt-Diskothek in Augsburg: Ein 25-jähriger Mann wütete und schlug um sich. Wie die Polizei informiert, gelang es einem 25-Jährigen am Sonntag trotz eines Hausverbots gegen 4 Uhr in eine Diskothek in der Halderstraße zu gelangen. Als ihn dort eine Türsteherin erkannte und ihn bat zu gehen, wurde er aggressiv und versuchte diese zu schlagen. Dies verhinderte laut Polizei ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals. Daraufhin nahm der 25-Jährige einen Absperrständer, lief auf die Türsteherin, den Angehörigen des Sicherheitspersonals und einen weiteren Türsteherzu und schlug nach ihnen. Mann schlägt mit der Faust gegen Kopf des Opfers Nachdem ein weiterer Gast den Ständer zu fassen bekam, ließ ihn der Aggressor fallen und schlug dem Türsteher mit der Faust gegen den Kopf. Der 25-jährige Diskotheken-Besucher, der nahezu nüchtern war, muss sich nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verantworten. (möh) Lesen Sie dazu auch Augsburg Zwei Männer und eine Frau baden nackt im Herkulesbrunnen

