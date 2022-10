Rabiater Handtaschenräuber stößt Seniorin zu Boden

Ein rabiater Räuber hat einer Seniorin die Handtasche entrissen. Dabei stieß er die Frau zu Boden. Die Kripo sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht einen rabiaten Handtaschenräuber. Wie die Beamten berichten, war eine 71-Jährige am Samstag gegen 19.20 Uhr in der Zimmermannstraße mit ihrem Rollator unterwegs. Auf dem Gehweg kam ihr dann auf Höhe Hausnummer 10 ein Radfahrer ohne Licht entgegen. Beim Vorbeifahren stieß er den Rollator der Frau um und entriss ihr dabei die am Rollator-Griff hängende Handtasche. Die Seniorin stürzte zu Boden, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund des Schocks und der Dunkelheit konnte die Geschädigte den Täter nur als schlanke Person, die dunkel gekleidet war, beschreiben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (att)