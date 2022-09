Rad-Aktivisten demonstrieren gegen den Mobilitätsplan der Stadt Augsburg

Rad-Aktivisten vermissen das nötige Engagement der Stadt. Mehrere Demos im Augsburger Stadtgebiet sind parallel zur Radlwoche geplant, die am Freitag startet.

Radfahrer gegen Autofahrer, Radfahrer gegen Fußgänger: Im Straßenverkehr in Augsburg kommt es immer wieder zu Konflikten unter den Verkehrsteilnehmern. Auch bei den Radlern selbst gibt es zumindest Zündstoff. Die Stadt Augsburg plant gegenwärtig ihre traditionelle Radlwoche, die am Freitag, 16. September, startet. Zudem gibt es Veranstaltungen zum Augsburger Mobilitätsplan. Aktivisten, die sich unter dem Schlagwort "Verkehrswende" zusammengetan haben, fordern mehr Engagement der Stadt. Die Initiatoren kündigen mehrere Rad-Demonstrationen in den nächsten beiden Wochen an.

Florian Lenz ist Sprecher der Initiative. Er sagt: "Wir veranstalten einige Demonstrationen, die konkret an die Termine zum Mobilitätsplan anknüpfen. Wir fordern echte Veränderungen und die Umsetzung von Sofortmaßnahmen wie Fahrradstraßen, die diese Bezeichnung verdienen, den ÖPNV-Ausbau und klimafreundliche Mobilität für alle, statt Lärm, Stau und Stress." Gefordert werde die Umsetzung von Projekten für ein sicheres Radwege- und Fahrradstraßennetz, für entschärfte Kreuzungen und für klimafreundliche Mobilität. Fahrradfahren in Augsburg soll langfristig attraktiv und sicher gemacht werden. Das Rad müsse eine echte Alternative zum Auto werden.

Den 16. September haben die Aktivisten der VerkehrswePassnde als "Auto-Frei-Tag" ausgerufen. Am Freitag wird für autofreie Innenstädte und mehr autofreie Zonen rund um Kindergärten und Schulen demonstriert. So soll in Augsburg in der Bahnhofstraße von 15 bis 18 Uhr gezeigt werden, wie eine autofreie Bahnhofstraße aussehen könnte. Die Kundgebung findet laut Lenz bewusst in der Nähe der Veranstaltung zur autoarmen Innenstadt der Stadt Augsburg zum Mobilitätsplan am Königsplatz statt.

Protestaktion ist vor dem Neusässer Schulzentrum geplant

Die Rad-Aktivisten wollen zudem in der Früh von 7 bis 8 Uhr vor dem Neusässer Schulzentrum und in der naheliegenden Unterführung mit einer temporären Fahrradstraße für sicheres Fahrradfahren und ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept rund um das Schulzentrum demonstrieren. Anschließend soll von 9.30 bis 12 Uhr in der Hallstraße eine temporäre autofreie Zone geschaffen werden, um für sichere Schulwege und sicheren Aufenthaltsraum für Schüler statt Parkplätze und Autofahren zu demonstrieren.

Auch am Mittwoch, 21. September, ist eine Demonstration angekündigt. Mit dem Fahrrad geht es vom Messezentrum symbolisch über die Bundesstraße B17, entlang einer geforderten Schnellbuslinie, zur Forumsveranstaltung zum Mobilitätsplan am Park-and-ride-Platz in Oberhausen Nord. Los gehen soll es um 14 Uhr am Messezentrum. Später geht es von Oberhausen Nord P+R mit dem Rad weiter zum Bahnhof Gersthofen. Am Donnerstag, 22. September, findet vormittags eine Protestaktion auf dem Gögginger Wochenmarkt statt.

Am 25. September ist die Abschlussveranstaltung der Rad-Demos in Augsburg

Den Abschluss der Rad-Demonstrationen macht am Sonntag, 25. September, die Aktion "Kidical Mass". Es handelt sich um eine Demonstration für Jung und Alt, die sich für mehr Sicherheit beim Fahrradfahren – besonders für Kinder und Jugendliche einsetzt. "Die aktuelle Infrastruktur in Augsburg ist nicht kindgemäß und schreckt Familien und Kinder oftmals davon ab, oft und gerne Rad zu fahren", sagt Anja Mayer vom Bündnis "Parents for Future". Die Kidical Mass startet um 14.30 Uhr am Königsplatz und endet am Wittelsbacher Park. Bei allen Veranstaltungen sollen Unterschriften für den Radentscheid Bayern, ein Volksbegehren für besseren Radverkehr in Bayern, gesammelt werden.