Augsburg

14:55 Uhr

Rad-Demonstranten fordern einen rascheren Ausbau des Radnetzes

Die Demo des ADFC ging am Sonntag auch vom Königsplatz in Augsburg aus Richtung München.

Die Sternfahrt mit 15 Demozügen in ganz Bayern soll ein Zeichen setzen. Auch in Augsburg machten sich Radfahrer am Sonntag auf in Richtung München.

Themen folgen