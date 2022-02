Radfahrer beleidigt Hundehalterin: Augsburger Polizei sucht Zeugen

Ein Mann fühlt sich im Augsburger Reesepark von einem Hund gestört und beleidigt das Frauchen. Jetzt sucht die Polizei den Fahrradfahrer.

Am Donnerstag gegen 9 Uhr beleidigte ein bislang unbekannter Täter eine Hundehalterin, die mit ihrem Hund im Reesepark unterwegs war. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Vorfall im Reesepark Augsburg: Polizei sucht Mann mit rotem Mountainbike

Der Unbekannte fühlte sich offenbar durch den Hund gestört, so die Polizei. Er schrie die Frau an und beleidigte sie. Als die Geschädigte die Polizei anrief, entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, er ist schlank, hat kurze Haare und eine Brille. Der Mann hatte Sportkleidung an, er trug eine schwarze Mütze und einen Helm.

Unterwegs war der Radler mit einem roten Mountainbike. Zudem führte er einen orangen Rucksack mit sich. Zeugen können sich an die Polizei wenden. (möh)