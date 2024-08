Radfahrer fährt Schlangenlinie und touchiert Auto

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Donnerstag in der Donauwörther Straße ein fahrendes Auto touchiert und sich im Anschluss entfernt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 26-jähriger Autofahrer gegen 5.40 Uhr auf der Donauwörther Straße den Radfahrer überholt. Der fuhr offenbar in Schlangenlinien, touchierte den überholenden Autofahrer mit seinem Fahrrad an der Front und machte sich dann aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323- 2610 entgegen. (gau)

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis