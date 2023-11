Radfahrer geht auf Fußgänger los und schlägt ihm mehrfach ins Gesicht

In der Preßburger Straße geraten ein Fußgänger und ein Radfahrer körperlich aneinander. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlich Verantwortlichen.

Ein bislang unbekannter Radfahrer soll am vergangenen Donnerstag einem Fußgänger mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-Jähriger zwischen 16 und 17 Uhr in der Preßburger Straße unterwegs, als ihm ein Radfahrer entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Wortgefecht, wobei der 28-Jähriger dem Radler an die Jacke griff. Daraufhin stieg der Unbekannte von seinem Rad und schlug seinem Gegenüber mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhr er weiter.

Polizei Augsburg: Radfahrer attackiert Fußgänger in der Preßburger Straße

Nach Angaben des Geschädigten soll der Verantwortliche zwischen 45 und 50 Jahre alt und "kräftig gebaut" sein sowie "südländisches Aussehen" und leicht graue Haare haben. Getragen haben soll er neben einer schwarzen Regenjacke auch eine Brille, sein Fahrrad soll etwas älter gewesen sein. Die Inspektion Augsburg Süd ermittelt und nimmt Hinweise unter 0821/323-2610 entgegen. (kmax)