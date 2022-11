Radfahrer greift Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in Augsburg an

Ein 19-Jähriger radelt in der Bahnhofstraße auf dem Gehweg. Als Mitarbeiter der Stadt ihn anhalten, gerät die Kontrolle aus dem Ruder.

Aggressiv und einsichtig zeigte sich ein 19-jähriger Radfahrer in Augsburg. Er war von zwei Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes angehalten worden, weil er auf dem Gehweg radelte. Es kam zum Streit.

Wie die Polizei informiert, führten am Donnerstag zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes Kontrollen in der Bahnhofstraße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern durch. Hierbei hielten sie gegen 14.30 Uhr einen 19-jährigen Fahrradfahrer an, welcher verbotswidrig den Gehweg befuhr.

Der 19-Jährige wurde bei der Kontrolle jedoch hoch aggressiv und ging einen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes körperlich an. Der junge Mann wurde daraufhin durch die beiden Männer fixiert und gefesselt.

Nach Angriff auf Ordnungsdienst in Augsburg wird der junge Mann angezeigt

Die Polizei war zwischenzeitlich eingeschaltet worden. Der vom 19-Jährigen angegangene Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wurde leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Den 19-Jährigen erwartet nun nicht nur ein Bußgeld wegen des Befahrens des Gehwegs, sondern auch eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, so die Polizei. (möh)

