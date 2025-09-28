Icon Menü
Augsburg: Radfahrer ist mit mehr als 2,1 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Augsburg

Radfahrer in Augsburg „tankte“ wohl mehr als nur Radler

Polizei zieht den 55-Jährigen aus dem Verkehr. Kontrolle ergibt Wert von mehr als 2,1 Promille.
Von Michael Hörmann
    •
    •
    •
    Die Polizei zog einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr.
    Die Polizei zog einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Die Radlfahrt war abrupt beendet. Die Polizei zog in Augsburg einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr.

    Passiert ist das Delikt am Samstag. Laut Polizei fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf der Stadionstraße. Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte den Mann, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten stoppten den Radler. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

    Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 55-Jährigen, stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine Blutentnahme. (möh)

