Radfahrer in Augsburg „tankte“ wohl mehr als nur Radler

Die Radlfahrt war abrupt beendet. Die Polizei zog in Augsburg einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr.

Passiert ist das Delikt am Samstag. Laut Polizei fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf der Stadionstraße. Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte den Mann, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten stoppten den Radler. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 55-Jährigen, stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine Blutentnahme. (möh)