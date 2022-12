Radfahrer kollidiert mit Bus und macht sich aus dem Staub

Die Polizei sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in Hochzoll.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht. Am Sonntag kam es gegen 17.45 Uhr in der Zugspitzstraße Höhe Eibseestraße zu einem Unfall.

Eine 26-jährige Busfahrerin war in der Zugspitzstraße unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf dem Fahrradstreifen. Dieser fuhr freihändig und bog schließlich in die Eibseestraße ab.

Der Radfahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß

Hierfür holte der Fahrradfahrer nach links aus und kam dadurch auf die Fahrbahn. Er kollidierte deshalb mit dem Bus der 26-Jährigen. Der Radfahrer kam nicht zu Sturz und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Am Bus entstand ein Sachschaden von 500 Euro. (möh)