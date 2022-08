Radfahrer mit über zwei Promille unterwegs

Weil er in Schlangenlinien fuhr und dabei fast umfiel, hat die Polizei in der Innenstadt einen Radfahrer kontrolliert.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist einer Polizeistreife gegen 3:00 Uhr in der Stettenstraße ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Radler sei laut Polizei deutlich in Schlangenlinien gefahren und sei dabei mehrfach fast umgefallen.

Bei der Kontrolle ergab sich ein Alkoholwert von über zwei Promille. Der 48-jährige Radfahrer zeigte sich zunächst renitent und wollte seine Personalien nicht angeben. Er beleidigte die Beamten und stieg aggressiv vom Rad. Es wurde deshalb eine Unterstützungsstreife hinzugerufen. Für die notwendige Blutentnahme wurde der 48-Jährige gefesselt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. (nist)

