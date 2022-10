Radfahrer verletzt Autofahrer mit Mobiltelefon

Ein Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert. Ein Radfahrer verletzt einen Autofahrer mit dem Mobiltelefon - und macht sich aus dem Staub.

War er ungehalten, weil ihn das ausparkende Auto ausbremste? Zu einem Streit zwischen einen unbekannten Radfahrer und einem Autofahrer kam es jedenfalls am Montag gegen 11.40 Uhr in der Grottenau. Der 56-Jährige wollte dort aus einer Parkbucht ausfahren, was offenbar dem Radler nicht gefiel. Dieser nahm laut Polizei seinem Kontrahenten das Mobiltelefon ab und warf es ihm mit voller Wucht ins Gesicht.

Der 56-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde, der Fahrradfahrer entfernte sich vom Tatort. Er wird auf etwa 32 Jahre geschätzt, ist schlank, trägt kurze Haare und Vollbart. Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Telefon 0821/323-2110 entgegen. (bau)