Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet danach

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Hochzoll. Der Schaden an einem Auto liegt bei 1000 Euro.

Unfallflucht in Hochzoll: Ein junger Radler machte sich aus dem Staub.

Am Donnerstag kam es gegen 20 Uhr zu einem Unfall in der Lechrainstraße Ecke Peißenbergstraße. Ein bislang unbekannter Radfahrer, so die Polizei, fuhr auf der Lechrainstraße und stieß auf Höhe der Einmündung zur Peißenbergstraße gegen die vordere Stoßstange eines geparkten VW Golf. Der Radfahrer stürzte durch den Aufprall und zog sich eine Schürfwunde am Arm zu.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sprach den Radfahrer an. Der Radfahrer gab an, dass er die Polizei angerufen habe, entfernte sich jedoch dann ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer war mit einem schwarzen Mountainbike der Marke Haibike unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 22 Jahre alt, circa 175 cm groß, europäisches Aussehen, kräftige Statur, mittelblonde Haare, bekleidet mit einem schwarzen Anglerhut, weißes T-Shirt, blaue Shorts, graue Sneaker, schwarzer Rucksack.

Die Polizei hatte der Radfahrer nicht angerufen, nachdem keine entsprechende Mitteilung verzeichnet war. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (möh)