Radfahrer wird bei einem Unfall leicht verletzt

Eine 19-jährige Autofahrerin hat einen Fahrradfahrer touchiert. Der Unfall passierte in der Firnhaberau.

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Firnhaberau ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren eine 19-jährige Autofahrerin und ein 59-jähriger Fahrradfahrer. Gegen 15 Uhr fuhr die 19-Jährige auf dem Oberen Auweg. Beim Linksabbiegen auf die Gersthofer Straße übersah sie offenbar den auf dem Radweg fahrenden 59-Jährigen und touchierte diesen, so die Polizei. Beim Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, heißt es. (möh)