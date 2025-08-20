Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag in der Neuburger Straße in Lechhausen gekommen. Gegen 12.45 Uhr befand sich nach Angaben der Polizei ein 36-jähriger Autofahrer an der Ausfahrt eines Getränkemarktes. Eine bislang unbekannte Radfahrerin war nach derzeitigen Erkenntnissen dort mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in falscher Richtung unterwegs und übersah offenbar den 36-Jährigen sodass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend entfernte sich die unbekannte Radfahrerin offenbar, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, 165cm, 80 Jahre, normale Statur, türkises T-Shirt, weiße ¾-Hose, weiße Handtasche. Sie war mit einem lila Damenrad mit Fahrradkorb unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-2310. (gau)

