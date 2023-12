Augsburg

06:00 Uhr

Radio, Duft und Co: Mit diesen Tricks wollen Händler zum Kauf zu animieren

Plus Einkaufen muss zum Erlebnis werden. Dafür lassen sich Händler immer mehr einfallen. Ein Augsburger Unternehmen ist auf diesem Gebiet Experte und hat europaweit Kunden.

Von Andrea Wenzel

Wer das BMW-Autohaus Reisacher in Lechhausen betritt, soll nicht einfach nur Fahrzeuge vorgeführt bekommen. Vielmehr soll der Kunde die Autowelt mit allen Sinnen erfassen: Er soll die Marke hören, sehen und riechen. Also wird mit großen Monitoren, Musik und Düften gearbeitet. Das wiederum, so hofft das Unternehmen, bindet den Kunden und regt zum Kauf an. Reisacher ist mit einem solchen Konzept längst nicht allein. Immer mehr Unternehmen setzen auf entsprechende Strategien. Viele arbeiten hierfür mit einem Augsburger Unternehmen zusammen, das auf diesem Gebiet europaweit für Einzelhändler tätig ist.

Auf großen Monitoren transportiert das Autohaus Reisacher Biker-Feeling. Dem Kunde soll ein Einkaufserlebnis geboten werden, so Marketingleiter Swen Schulmeyer. Foto: Peter Fastl

Das Autohaus Reisacher hat seine Niederlassung in Augsburg in die Bereiche Motorrad, Mini und BMW eingeteilt. Jeder Bereich hat eine unterschiedliche Klientel, die er anspricht. Das wollen die Verantwortlichen erlebbar machen – mit allen Sinnen. "In der Motorrad-Welt ist die Musik freiheitsliebender, rockiger. Bei Mini spielen wir eher Pop und Urban-Style. Auf der BMW-Fläche hören die Kundinnen und Kunden eher ruhigere Töne", erzählt Marketingleiter Swen Schulmeyer. Auch der richtige Duft gehöre zu einem Einkaufserlebnis dazu. Auf den einzelnen Flächen sind daher Zerstäuber angebracht, die kaum wahrnehmbar die Flächen maskuliner oder weicher riechen lassen. Zuletzt setzt Reisacher auf große Monitore, auf denen Kundinnen und Kunden auch visuell abgeholt werden – eingeblendet wird der bildgewaltige Imagefilm des neuen BMWs, auch Termine hauseigener Veranstaltungen sind zu sehen.

